По словам Джо Байдена, лимит, установленный его предшественником Дональдом Трампом, "не отражает ценностей Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил увеличение лимита на прием страной беженцев до 62,5 тысячи человек в год.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это решение в Белом доме объяснили "непредсказуемой чрезвычайной ситуацией в странах по всему миру".

Ранее Байден подвергся критике за задержку с изменением рекордно низкого лимита на прием беженцев, установленного его предшественником Дональдом Трампом.

Байден заявил, что предыдущий лимит в 15 тысяч человек "не отражает ценностей Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев".

"Число беженцев, которые могут быть приняты..., направляет важное сообщение, что Соединенные Штаты остаются безопасной гаванью для некоторых из самых уязвимых людей в мире", - говорится в заявлении президента.

В то же время он признал, что США не примут максимально приемлемое количество в 62,5 тыс. человек до конца текущего бюджетного года, то есть до сентября. Это связано с ограничениями на передвижение из-за пандемии.

В отличие от системы предоставления убежища мигрантам, которые прибывают к границе США, программа приема беженцев предусмотрена для людей по всему миру, преимущественно тех, кто убегает из зон конфликтов. Искатели убежища должны пройти дистанционную детальную проверку, прежде чем им позволяют приехать в США.

Читайте такжеВ США начали действовать новые миграционные правила

В лимит в 62,5 тыс. входят 4 тыс. беженцев из Европы и Центральной Азии, 22 тыс. беженцев из Африки, 6 тыс. - из Восточной Азии. Квота в 5 тыс. человек предусмотрена для Латинской Америки и Карибских островов, 13 тыс. - для Южной Азии. Еще 12,5 тыс. мест остаются свободными.

На сегодняшний день осуществляется подготовка для переезда более чем 2 тысячам беженцев, которым администрация Трампа отказала в октябре 2020 года.

Трамп постепенно снижал годовой лимит для беженцев, в конце концов доведя его до 15 тыс. в год осенью прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко