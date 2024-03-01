Временная мера продлит финансирование на краткосрочной основе и установит два крайних срока - 8 и 22 марта.

Президент США Джо Байден в пятницу, 1 марта, подписал временный законопроект о продлении временного финансирования американского правительства. Об этом сообщает CNN.

Для того, чтобы предоставить дополнительное время для завершения и принятия законопроектов о финансировании на весь год, временная мера продлит финансирование на краткосрочной основе и установит два крайних срока - 8 и 22 марта.

Это соглашение позволяет временно выйти из тупика, который неоднократно угрожал федеральному финансированию в течение последних шести месяцев, и дает время на дальнейшие переговоры.

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Финансирование федерального правительства в США

Сенат США 29 февраля вслед за палатой представителей принял законопроект о краткосрочном финансировании правительства всего за день до окончания срока действия государственного финансирования.

В то же время президент США Джо Байден отметил, что это двухпартийное соглашение дает больше времени Конгрессу для работы над законопроектами о финансировании на весь год. В ближайшие дни Конгресс должен принять законопроекты о финансировании на 2024-й.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос предоставления помощи Украине будут рассматривать после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

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