Атака Ирана дала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху то, чего он всегда жаждал – мандат и оправдание для открытого нападения на Иран.

Атака Ирана на Израиль многочисленными ракетами и беспилотниками дала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху то, чего он всегда жаждал – мандат и оправдание для открытого нападения на Иран, страну, которую он долгое время считал заклятым врагом Израиля, пишет The Guardian.

"Самым мудрым решением Нетаньяху было бы преподнести эти нападения всему миру как предполагаемое неопровержимое доказательство его точки зрения: Иран является злонамеренным и опасным государством-изгоем, которое пренебрегает международным правом и подвергает опасности Израиль, а также арабские и западные государства. Вместо того, чтобы слепо нападать – например, на иранские ядерные объекты – он должен утверждать, что жесткое руководство Исламской республики и ее верховный лидер аятолла Али Хаменеи показали свое истинное лицо – и заслуживают коллективных международных карательных мер".

Как говорится в аналитической колонке The Guardian, действия Тегерана предоставили Нетаньяху уникальную возможность отвлечь внимание мировой общественности от действий Израиля в секторе Газа и его неспособности победить ХАМАС.

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Как считает обозреватель издания, в том что война Ирана и Израиля вышла из тени, виноват Нетаньяху и его внутренний военный кабинет. Он, должно быть, знал, насколько яростной будет реакция в Тегеране на удар по посольству в Дамаске, и это нападение выглядит как преднамеренная эскалация.

В то же время, отмечает The Guardian, было бы гораздо разумнее, если бы Иран, столкнувшись с нападением на посольство, обратился со своими жалобами в ООН и международный суд в Гааге и поднял этот вопрос через друзей в "Большой двадцатке" и группе БРИКС. Таким образом, он мог бы завоевать симпатии на глобальном юге и таких суровых союзников, как Китай и Россия.

"Вместо этого Хаменеи – глупый реакционер с почти нулевым личным опытом внешнего мира – попал прямо в ловушку, которую расставил Нетаньяху. Иран, в глазах большей части международного сообщества, объявил себя вне закона. И народ Ирана должен дождаться ответа Израиля. В зависимости от того, насколько это плохо, крайне непопулярный исламский режим может столкнуться с ростом внутренней нестабильности и даже народным восстанием", - считают в The Guardian.

Конфликт Ирана и Израиля - что известно

1 апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погиб генерал Корпуса стражей исламской революции. А уже в ночь на 14-е апреля Иран нанес ответный удар, запустив по Израилю более 300 ракет и беспилотников. В то же время, по словам израильского контр-адмирала Даниэля Хагари, почти 99% воздушных целей были перехвачены.

Европейские лидеры осудили массированную атаку Ирана на Израиль, которая произошла в ночь на 14 апреля. В частности солидарность со страной выразили Франция, Германия, Латвия, Молдова, Испания, Норвегия, Литва, Эстония и Украина.

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