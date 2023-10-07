Характер столкновений в Израиле говорит о хорошем планировании операции со стороны ХАМАС. Точнее, со стороны их иранских инструкторов. Как бы там ни было, но есть факт в виде захвата базы одной из дивизий ЦАХАЛ (с фото трофейной техники), есть уличные бои в израильских городах.

Израиль пока проиграл

Информационно Израиль пока проиграл. И речь идёт не о "западном мире" - эти страны не являются целевой группой. Для арабских государств создана картина того, что "партизаны" могут громить израильскую армию. То есть, имидж грозной и почти непобедимой арабами силы дал трещину. Учитывая подобранный повод для активизации - выломанные израильскими радикалами ворота мечети Аль Акса (на минуту - одна из трёх основных святыней Ислама) и "проведение обрядов", а также прогулки туристов на Храмовой горе, активизация ХАМАС как некий акт "защиты веры"… Даже сдержанные в первых оценках турки и саудиты вынуждены были в своих заявлениях отдельно останавливаться на недопустимости поругания исламских святынь.

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Разведданные - Иран получил прекрасную подборку информации о протоколах реагирования сил безопасности Израиля и "слабых местах" таких алгоритмов.

Политические результаты (промежуточные). Наметившийся диалог между Израилем и Саудовской Аравией, а так же Израилем и ОАЭ будет, вероятно, поставлен на паузу. На фоне разморозки отношений этих стран с Ираном, Тегеран получает свои бонусы.

Наземная операция неизбежно приведёт к большому количеству жертв среди жителей Сектора Газа. Что естественным образом усилит антиизраильские настроения в арабском мире. Проще говоря, чем дольше будет длиться война, тем меньшие шансы на урегулирование давних споров Израиля с Аравийскими монархиями.

Кроме того, наземная операция в Секторе Газа, независимо от её результатов, усиливает радикальные настроения среди палестинцев. И тут уместно вспомнить кризис ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом. Это Западный Берег, и ослабление партнёров Тель-Авива по мирному процессу неизбежно приведёт к заполнению вакуума более радикальными политическими силами.

Для самого Израиля по результатам войны (а события уже можно называть войной) можно предсказать существенные перестановки в правительстве и руководстве военного блока.

Может ли Израиль "отыграть позиции"? Да. Но тут нужна показательно мощная и скоротечная операция. Максимум, несколько дней.

В случае затягивания конфликта есть вероятность его масштабирования

И вновь возвращаемся к роли Ирана. Завтрашнее утро покажет многое. В частности, если бойцы ХАМАС вдруг "освоят" израильскую бронетехнику и начнут её применять против ЦАХАЛ, это будет практически прямым свидетельством того, что в рядах атакующих есть высокопрофессиональные иранские военспецы. В случае затягивания конфликта есть вероятность его масштабирования. В том числе, переростания в региональную войну.

Кстати, массированная ракетная атака показала "пределы прочности" израильского железного купола - любую систему ПВО можно "перегрузить" количеством целей.

Из Сектора Газа атаки уже невозможны? Давайте не забывать про Западный Берег, где ситуация для Израиля намного сложнее. Это и площади территории и население и израильские поселения на арабской территории, которые надо защищать…

Какие последствия для Украины? Пока что можно констатировать одно: тема российско-украинской войны, как минимум, на неделю вылетела из повестки медиа. И вернуться даже на условную "вторую полосу" возможно будет в трёх случаях: откровенно шокирующее военное преступление РФ, события на фронте (масштабный успех любой из сторон), либо долгая и кропотливая работа украинских дипломатов и медийщиков. Исчезновение из повестки не даёт мгновенного результата, но существенно осложняет лоббирование вопросов усиления помощи Украине.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего