Пока большинство политиков ищут компромисс с партнерами, Трамп ищет возможность максимального выигрыша.

Дональд Трамп не верит в возможность взаимовыгодного сотрудничества между странами и считает, что в любой ситуации всегда один участник выигрывает, а другой - теряет. И это усложняло взаимодействие с ним, как с президентом США. Об этом рассказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью NPR.

"Дональд Трамп меньше других верит в возможность или качество компромисса. Он хочет быть единственным победителем в любом типе конфликта, и он не верит в "win-win" ситуацию, когда обе стороны выигрывают от решения. И это делает сотрудничество более сложным и другим, чем с другими главами правительств", - вспоминает она.

Меркель выразила надежду, что Трамп все же сможет увидеть ценность в существовании НАТО, и отметила, что у США есть "веские причины" для того, чтобы альянс оставался сильным.

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"Я надеюсь, что избранный президент Трамп, как и во время своего первого срока пребывания в должности, теперь также поймет, что НАТО не только служит цели защиты Европы при поддержке США и Канады, но и что партнерство с Европой является также полезным для Соединенных Штатов Америки", - сказала Меркель.

Подход Трампа к политике

Как писал УНИАН, во время предвыборной кампании Трамп похвастался перед своими сторонниками, что во время своего первого президентского срока шантажировал союзников по НАТО. По его же словам, он угрожал отказать в защите тем странам, которые недостаточно тратят на собственную оборону.

Также как-то Трамп заявил, что Тайвань должен платить Соединенным Штатам за защиту от Китая.

Некоторые аналитики считают, что Трамп пытается переносить на управление государством свои привычки и видение, которые он приобрел в бизнесе.

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