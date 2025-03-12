11 авиакомпаний в РФ имеют всего 13 Ан-26 в транспортном варианте и 23 Ан-26-100 для перевозки пассажиров, говорят эксперты.

Россиянам нечем заменить своих самолетов Ан-26, средний срок службы которых уже достиг 50 лет. А летать на них им придется еще минимум десятилетие, пишет Defence Express.

При этом эксперты ссылаются на российские профильные ресурсы, которые сообщили, что одна из дочерних структур "Росавиации" заказала сертификационные работы по продлению на 10 лет срока службы самолетов Ан-26, которые сейчас используются в гражданской авиации РФ.

Аналитики приводят данные, что сейчас 11 авиакомпаний в России располагают в общей сложности 13 Ан-26 в чисто транспортном варианте и 23 Ан-26-100 для перевозки пассажиров.

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"Средний срок службы этих "бортов" уже достиг 50 лет. Летать еще минимум десятилетие на них придется из-за отсутствия адекватной замены", - говорится в материале.

Defence Express отмечает, что "преемником" Ан-26 в гражданской авиации РФ мог бы стать 44-местный авиалайнер ТВРС-44 "Ладога", однако, говорится, его поставки стартуют аж в 2028 году, хотя по плану должны были стартовать еще в 2024-м.

До полномасштабного вторжения Россия могла импортировать самолеты De Havilland Dash-8 канадского производства или ATR 42 и ATR 72 франко-итальянского производства, но, подчеркивают эксперты, теперь эта опция россиянам не доступна из-за санкций.

Также на два года откладывается введение в эксплуатацию региональных самолетов Ил-114-300. По планам это должно было произойти в 2024 году, но произойдет не ранее 2026-го. Аналитики напомнили, что россияне имеют проект и военной версии этого самолета Ил-114МП для оснащения морской авиации.

Кроме того, как говорится в материале, в 2023 году "Росавиация" заявляла о намерении наладить сотрудничество с Китаем для получения комплектующих к самолетам Ан-24 и Ан-26, но неизвестно, было ли это реализовано.

Defence Express отмечает, что сейчас в стране-агрессоре обслуживать самолеты Ан-26 может только одно предприятие - "Арамильский авиационный ремонтный завод" из состава корпорации "Ростех", но этот завод пока сосредоточен на выполнении заказов от Минобороны РФ.

В начале прошлого года, пишут аналитики со ссылкой на данные The Military Balance 2024, в строю в РФ оставалось до 113 Ан-26 и 25 Ан-72, одна "замена этим самолетам будет в лучшем случае только в 2030 году в виде реактивного Ил-212, который в свою очередь является попыткой реанимировать проект Ил-112, закрытый после потери единственного опытного самолета".

Все эти факты, отмечают эксперты, являются подтверждением того, как сейчас в РФ обстоят дела с введением в производство новых типов самолетов военного и гражданского назначения.

Проблемы в России с производством и ремонтом самолетов

Как сообщал ранее УНИАН, Россия хочет модернизировать и расширить парк Ту-160, чтобы усилить стратегические бомбардировщики. Страна-агрессор полагается на модернизацию устаревших платформ, ведь не имеет возможностей разработать современные, отметил экс-консультант Пентагона, нескольких правительств НАТО и правительства Австралии в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения Рубен Ф. Джонсон

По словам Джонсона, из-за упадка аэрокосмической отрасли и ограниченного проектного потенциала российская стратегия дальней авиации полагается на модернизацию устаревших платформ, а не на разработку новых самолетов, из-за чего есть сомнения относительно будущих возможностей стратегических воздушных сил РФ.

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