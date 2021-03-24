Министры иностранных дел Альянса поставили в один ряд угрозу от РФ с угрозой терроризма.

Министры иностранных дел 30 стран-членов Организации североатлантического договора (НАТО) считают агрессивные действия Российской Федерации угрозой евроатлантической безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран Альянса, которое есть в распоряжении УНИАН.

"НАТО будет продолжать адаптироваться. Мы сталкиваемся с растущими угрозами и системной конкуренцией. Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Напористые и авторитарные державы, а также негосударственные субъекты бросают вызов основанному на правилах международному порядку, в том числе посредством гибридных и киберугроз, злонамеренного использования новых технологий, а также других асимметричных угроз", - отмечают авторы заявлении.

"Пандемия COVID-19 еще раз свидетельствует о том, что мы сталкиваемся с постоянно меняющимися вызовами. Мы будем продолжать обеспечивать нашу оборону и оперативную эффективность на протяжении всего этого кризиса. Мы отдаем дань уважения всем тем, кто борется с этой пандемией во всех наших странах и во всем мире", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что "НАТО является самым сильным союзом в истории, гарантирующим свободу миллиарда людей, целостность нашей территории и защиту наших ценностей".

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"НАТО является оборонительным союзом и не представляет угрозы ни для одной страны. В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в области безопасности мы значительно укрепляем возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость НАТО, что подкрепляется растущими семь лет подряд оборонными расходами, более боеспособными и боеготовыми силами, значительными развертываниями в рамках миссий и операций и более глубоким взаимодействием с партнерами", - сказано в заявлении.

"Мы добиваемся значительного прогресса в деле обеспечения более справедливого трансатлантического распределения бремени; мы приветствуем усилия всех союзников в Европе и Северной Америке, которые способствуют нашей неделимой безопасности. Мы должны и будем делать больше", - подытожили главы МИД стран НАТО.

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Автор: Виталий Саенко