Пьяному водителю машины, которая столкнулась с самолетом во «Внуково», грозит до 7 лет тюрьмы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

«Санкция статьи 263 части 3 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет», - сказала она и добавила, что с водителем продолжаются следственные действия.

Морозова сообщила, что в Москву направляются также французские следователи. При этом она отметила, что аэропорт работает в штатном режиме.

По ее словам, осмотр места происшествия продолжается сотрудниками МАК и следователями, изымается техническая документация на судно и образцы топлива. «Уже обнаружены и переданы для расшифровки два бортовых самописца – речевой и параметрический», - сказала Морозова.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября примерно в 23.57 в аэропорту «Внуково-3» при взлете четырехместный самолет «Фалькон-300», следовавший рейсом Москва - Париж, задел автомобиль спецтехники, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. В результате крушения трое членов экипажа и пассажир, президент французской компании Total Кристоф де Маржери, погибли.

В числе приоритетных версий следствие рассматривает ошибку диспетчеров и действия водителя снегоуборочной машины. Кроме того, будут проверены версии неблагоприятных погодных условий и ошибки пилотирования.

По данным Следственного комитета РФ, установлено, что водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения.