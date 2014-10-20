ЕС ужесточил санкции против режима Асада

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня на заседании в Люксембурге Совет ЕС по иностранным делам.

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„В то время как режим Асада (Башар Асад – президент Сирии) продолжает жестокую войну против собственного народа, Совет ЕС сегодня усилил ограничительные меры против сирийского режима. Из-за жестокого подавления гражданского населения под санкции подпадают 14 человек. В список лиц, которым запрещен въезд в ЕС и активы которых заморожены, будут включены еще два человека и два юридических субъекта, оказывающие помощь сирийскому режиму”, - говорится в решении.

Таким образом, общее количество лиц, которые подпадают под санкции ЕС против Сирии, достигло 211 чел., а количество юридических субъектов - 63.

Кроме того, Совет ЕС решил ввести запрет на экспорт в Сирию топлива для двигателей реактивных самолетов.

Как сообщал УНИАН, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года.

Западные страны обвиняют режим Асада в репрессиях против мирного населения.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне готовятся к возможной сдаче Кобани джихадистам.