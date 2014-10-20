Премьера Грузии времен Саакашвили приговорили к 3 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд в понедельник, 20 октября, приговорил бывшего премьер-министра и экс-главу МВД Грузии Вано Мерабишвили к 3 годам лишения свободы, передает агенство Новости-Грузия.

По статье 332 УК Грузии (злоупотребление служебным положением) суд приговорил Мерабишвили к 4 годам лишения свободы, а по статье 341 (служебная фальсификация) - к 2 годам. Однако, согласно закону "Об амнистии", срок заключения был сокращен и составил 3 года.

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Вано Мерабишвили, который был задержан 21 мая 2013 года, ранее был вынесен приговор еще по двум делам - о превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года и о присвоении чужого имущества и растрате средств МВД, подкупе избирателей и злоупотреблении служебными полномочиями. Речь идет о создании фиктивных рабочих мест для сторонников бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в ходе реализации в 2012 году государственной программы по трудоустройству.