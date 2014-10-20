У Кэмерона посоветовали Баррозу "не питать иллюзий" о сохранении членства Британии в ЕС
Канцелярия британского премьера Дэвида Кэмерона отвергла критику со стороны президента Европейской Комиссии, Жозе Мануэла Баррозу, который заявил, что Британия рискует совершить "историческую ошибку" в случае выхода из ЕС.
Как сказали на Даунинг стрит, 10, Баррозу не следует питать иллюзий по поводу сохранения статуса-кво в ЕС, сообщает Русская служба Би-би-си.
Как отмечается, Кэмерон выслушает аргументы Баррозу, но, тем не менее, Лондон будет настаивать на переговорах о более благоприятных для Британии условиях членства в ЕС.
Баррозу, как ожидается, выступит с призывом к Лондону отказаться от планов выхода из единой Европы. Он сказал на прошлой неделе, что "скромная помощь друзей", скорее, идет на пользу Соединенному Королевству.
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Один из главных пунктов разногласий Лондона и Брюсселя – иммиграционная политика. Британия намерена ввести ограничения на прием иммигрантов. ЕС заявляет, что это противоречит общей согласованной политике в этой области.