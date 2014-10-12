В Москве полиция разогнала согласованную ЛГБТ-акцию

Об этом сообщила Дождю очевидец.

По ее словам, один из прохожих возмутился содержанием листовок, которые раздавали активисты, и попросил полицию пресечь их действия. К его требованию присоединились другие находившиеся в парке люди. Полицейские проверили документы и убедились, что акция согласована, однако затем сочли, что происходящее «не соответствует тематике», указанной в заявке, и задержали активистов.

Читайте такжеЛГБТ-активисты анонсировали проведение "Марша равенства" в Киеве

При этом правоохранителям помогали мужчины «крайне неопрятного вида», которые распивали спиртные напитки на лавке неподалеку, рассказала очевидец.

В ОВД выяснилось, что прохожие, потребовавшие прекратить пикет, являются сотрудниками уголовного розыска.

На задержанных составлены административные протоколы. Им вменяется нарушение статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению полиции), предусматривающей до семи суток ареста.

Позднее четверых задержанных отпустили.