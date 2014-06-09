В Донецке террористы совершили налет на гей-клуб - ЛГБТ-портал

Об этом сообщает Национальный портал ЛГБТ-сообщества в Украине.

"В ночь с 7 на 8 июня, действительно было совершено вооруженное нападение на клуб "Вавилон" в г. Донецке. Группа людей, до 10 человек, ворвалась в клуб. Сначала были конфискованы у всех посетителей документы, телефоны, деньги. Кроме денег, все всем затем вернули .Сильно избили двух людей. Остальные получили телесные повреждения и, конечно, испуг (шок). По поводу девушек, лично я не видела, чтобы их били. Пострадали лишь ребята. Все происходило около часа, не больше, потом всех отпустили. Понятно, что ребята наслушались, при этом, о себе много чего ...", - сообщила модератор клуба группы в соцсетях Виктория.

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