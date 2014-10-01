Новый генсек НАТО не изменит политики Альянса – польский эксперт

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказала директор Европейской академии дипломатии Катажина Писарска.

"Господин (Андерс Фог) Расмуссен был склонен говорить очень искренне, прямым текстом и даже эмоционально на тему отношений с Россией в контексте Украины. От Столтенберга можем ожидать более осторожных высказываний, но это не говорит, что НАТО будет более мягким", - сказала она.

По словам эксперта, генсекретарь Альянса не определяет политику НАТО, это прерогатива стран-членов, генсекретарь выполняет лишь вспомогательную функцию для воплощения в жизнь достигнутых договоренностей.

"Новый генеральный секретарь НАТО Столтенберг точно является хорошим выбором на время кризиса, потому что это человек консенсуса, который сможет выслушать и найти общие точки для взаимопонимания среди различных государств НАТО", - сказала Писарска.

Читайте такжеБолее половины избирателей хотят вступления Украины в НАТО - опросОна отметила, что Столтенберг на посту главы правительства Норвегии имел значительный опыт контактов с Россией, в том числе негативный, в частности в связи с территориальными спорами. "Он не только знает Россию, но знает, что это будет большим вызовом в геополитическом контексте, чтобы консолидировать страны НАТО и дать четкий ответ, которым можно отпугнуть РФ в этом новом геополитическом контексте", - сказала Писарска.

Она отметила, что новый генсек Альянса будет реализовывать согласованную на последнем саммите НАТО политику в контексте Украины, и двери для членства в этой организации для Украины остаются открытыми. "Конечно, мы не говорим о членстве в ближайшие годы", - добавила Писарска.

Как сообщал УНИАН, сегодня официально приступил к выполнению своих обязанностейновый генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Он сменил на этом посту гражданина Дании Андерса Фог Рассмуссена, возглавлявшего Альянс с августа 2009 года.