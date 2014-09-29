Обама: у НАТО с Россией не будет военного конфликта

Такое мнение высказал президент США Барак Обама в телеинтервью, передает "Сегодня". "Нет. Я не думаю, что будет военная конфронтация между Россией и НАТО", – сказал президент США.

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"Мы приложили немалые усилия для того, чтобы гарантировать нашим союзникам на границах (Альянса), таким как, например, Эстония, что ст. 5 Североатлантического договора означает именно то, что в ней написано (вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО рассматривается как нападение на всех и предполагает коллективную защиту). Если у страны НАТО начинаются проблемы, мы приходим на помощь. Только в таком случае будет военная конфронтация", -уточнил Барак Обама, добавив, что в России "это понимают".