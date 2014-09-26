Ребекка Хармс: "я в черном списке" на въезд в Россию - BBC
Депутат европейского парламента от Германии Ребекка Хармс заявляет, что ее не пустили в Россию из-за поддержки Украины.
По ее словам, при прохождении контроля в московском аэропорту российские пограничники заявили, что ей запрещен въезд в страну, сообщает BBC Украина.
"В моем паспорте много украинских штампов, потому что я часто туда езжу. Я думаю именно это, а также мое имя, были причиной, почему женщина на паспортном контроле решила не пускать меня", - заявила ВВС евродепутат.
Как говорит госпожа Хармс, ее несколько часов продержали в аэропорту прежде чем она узнала, что находится в "черном списке" на въезд в страну.
"Где-то через четыре часа мужчина с пограничного контроля сказал мне: "Извините, мадам, я должен вас проинформировать, что вам не разрешено въезжать в Россию, вы нежелательное здесь лицо. Если вы попытаетесь въехать, мы будем рассматривать это как уголовное деяние", - рассказала она.
Кроме того, по ее словам, в "черном списке", как накануне узнали в Брюсселе, есть много других европейских политиков.
"В этом списке много европейских политиков, но мы не знаем, кто именно, - отметила госпожа Хармс, - а российские чиновники вчера отказались говорить, кто в этом списке".
В пресс-службе главы Европарламента Мартина Шульца сообщили, что он направит российскому посольству в Брюсселе протест с требованием отменить решение о запрете въезда Ребекке Хамрс.