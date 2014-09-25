Почти треть россиян поддерживают Марши мира

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российским Левада-центром.

Согласно опросу, число россиян, поддерживающих «марши мира», с весны практически не изменилось (28% в марте против 29% в сентябре).

Так, на вопрос "Поддерживаете ли Вы проходящие сейчас в России массовые акции протеста против российского вмешательства во внутренние дела Украины ("Марши мира")?", ответили "Определенно поддерживаю" 6% респондентов, "Скорее поддерживаю" - 23%.

Читайте такжеВ РФ создали антивоенное движение. Планируют работать "мягко", чтобы не успевали "сажать"Только 12% респондентов готовы принять участие в массовых акциях протеста против вмешательства во внутренние дела Украины, если таковые состоятся. В целом этот показатель совпадает с готовностью протестовать с другими политическими требованиями.

Половина опрошенных (49%) по-прежнему не одобряет данные акции. 23% не определились с ответом.