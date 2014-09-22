В Омске перевозчик танка столкнулся с легковушкой, пострадала женщина

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД ночью. Установлено, что водитель тягача МАЗ-5373, который перевозил танк, не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo Matiz. В результате столкновения женщина 1994 года рождения госпитализирована. Водитель "МАЗа" был трезв".

Это далеко не первое в регионе ДТП с участием груженных танками тягачей. 10 сентября автомобиль "КрАЗ" следовал с завода "Омсктрансмаш" на полигон "Светлый". На крутом повороте водитель не сбавил скорость, и 50-тонный танк соскользнул с трейлера и упал в кювет.

Тогда у водителя отсутствовало специальное разрешение на перевозку тяжеловесных грузов. А механик завода, зная об отсутствии такого документа, выпустил сверхтяжелый автопоезд на городские улицы.

Читайте такжеВ России проскочившая на «красный» легковушка попала под танк

27 января авария с участием танка произошла в Нижнем Тагиле. На перекрестке под светофоромстолкнулись легковая машина и танк, следовавший с предприятия "Уралвагонзавод" на испытательный полигон.

6 декабря 2013 года бронетранспортер БТП-80 и Toyota Mark II столкнулись на дороге в районе города Фокино Приморского края. В темное время суток иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в бронетранспортер, который буксировался на жесткой сцепке грузовиком "КамАЗ".