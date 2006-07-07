ФБР предотвратило крупный теракт в Нью-Йорке

Террористы планировали взорвать тоннели, связывающие центральную часть Нью-Йорка - остров Манхеттен - с соседним штатом Нью-Джерси.

Об этом, как передает Страна.ру, сообщили источники в правоохранительных структурах города.

По имеющейся информации, агенты ФБР, отслеживающие активность террористов в международной компьютерной сети Интернет еще несколько месяцев назад стали отрабатывать версию, согласно которой террористические группировки намереваются подорвать экономическую мощь США при помощи нападения на транспортную инфраструктуру американской экономической столицы.

Пожелавший остаться неназванным представитель правоохранительных органов Нью-Йорка указал, что ливанские спецслужбы по запросу американских структур арестовали некоего Амира АНДАЛУСИ, одного из "операторов" террористов, готовивших диверсию. Вместе с тем, официальный представитель ФБР подчеркнул, что в настоящий момент "нет непосредственной немедленной угрозы транспортной системе Нью-Йорка, или какого-либо другого города на территории США". Однако при этом "соответствующие службы отрабатывают уже на протяжении 8 месяцев этот след", указали в полиции Нью-Йорка.