В Европе поддержали украинцев, устроив жуткое "обливание кровью" (видео)
10:50, 18 сентября 2014Мир
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Молодые люди из Португалии, Румынии и Франции в Blood Bucket Challenge напомнили миру, что кровь украинцев - это их кровь.
Европейцы устроили Blood Bucket Challenge / скриншот
Европейская молодежь устроила "кровавое" обливание, чтобы поддержать украинцев из-за войны на Донбассе, передает ТСН.ua.
Новая акция европейцев прошла под лозунгом "Кровь украинцев - это наша кровь".
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"Мы сделали небольшой клип "The Blood Bucket Challenge". Напоминая Европе, не оставаться равнодушными к войне в Украине. Акцию поддержали люди из Португалии, Франции, Украины, Румынии", - сообщают активисты.
Жуткое видео начинается с фразы "вы уже наигрались с водой"? Имеется в виду акция Ice Bucket Challenge, которая охватила весь мир и предусматривает обливание холодной водой для поддержки благотворительности.
Как сообщалось ранее, в июле этого года в США началась кампания Ice Bucket Challenge. На данный момент она получила широкий резонанс и даже популярность. Участниками глобального флешмоба за это время стали знаменитые актеры, музыканты, политики и семья президента Украины Петра Порошенко. Благотворительный проект в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом ставит целью расширения осведомленности общества об этом заболевании, а также сбор средств для помощи людям, страдающим от него. Каждый участник должен вылить на себя ведро холодной воды, разместить в сети видеозапись процесса и перевести на счет благотворительного фонда ALS Association не меньше 10 долларов. После этого они могут бросить вызов друзьям. Те же, кто не выполнит задание в течение суток, по замыслу организаторов должен пожертвовать 100 долларов в пользу фонда больных.
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