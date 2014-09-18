В Европе поддержали украинцев, устроив жуткое "обливание кровью" (видео)

Европейская молодежь устроила "кровавое" обливание, чтобы поддержать украинцев из-за войны на Донбассе, передает ТСН.ua.

Новая акция европейцев прошла под лозунгом "Кровь украинцев - это наша кровь".

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"Мы сделали небольшой клип "The Blood Bucket Challenge". Напоминая Европе, не оставаться равнодушными к войне в Украине. Акцию поддержали люди из Португалии, Франции, Украины, Румынии", - сообщают активисты.

Жуткое видео начинается с фразы "вы уже наигрались с водой"? Имеется в виду акция Ice Bucket Challenge, которая охватила весь мир и предусматривает обливание холодной водой для поддержки благотворительности.