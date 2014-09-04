Князь Монако облился ледяной водой и передал эстафету Ice Bucket Challenge президенту Франции

На своей официальной странице в социальной сети Facebook монарх разместил видео, на котором он лично окатил себя холодной водой из ведра. Заявив, что для него большая честь принять участие в этом марафоне, Альбер по традиции передал эстафету трем другим людям, в их числе "бросив вызов" президенту Франции Франсуа Олланд.

"Я очень рад и горжусь возможностью принять участие в этом необыкновенном проекте, и я буду рад лично сделать пожертвование в фонд ALS", - цитирует правителя Монако ИТАР-ТАСС.

Как сообщил Альбер II, предложение поучаствовать в этой акции он получил сразу от двух знакомых - ирландца Эдди Джордана, основателя гоночной команды "Формулы-1" "Джордан", и его соотечественника Брайана О'Дрисколла - многолетнего капитана сборной Ирландии по регби. Сердечно поблагодарив их за этот "вызов", монарх, в свою очередь предложил сделать то же самое президенту Франсуа Олланду, основателю компании "Найк" Филу Найту и кронпринцу Норвегии Хокону.

Затем Альбер облил себя холодной водой, после чего ассистенты за кадром выплеснули на него еще два полных ведра. "Это чудесно", - подытожил монакский князь.

Кампания Ice Bucket Challenge началась в США в июле текущего года, получив к настоящему времени широкий резонанс и даже популярность. Участниками глобального флешмоба за это время стали знаменитые актеры, музыканты и политики и семья президента Украины Петра Порошенко.

Благотворительный проект в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом ставит своей целью расширение осведомленности общества об этом заболевании, а также сбор средств для помощи страдающим от него. Каждый участник должен вылить на себя ведро холодной воды, разместить в сети видеозапись процесса и перевести на счет благотворительного фонда ALS Association не менее 10 долларов. После этого они могут бросить вызов друзьям. Те же, кто не выполнит задание в течение суток, по задумке организаторов должен пожертвовать 100 долларов в пользу фонда больных.