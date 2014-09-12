Военная мощь ЕС равна 10% военных возможностей США - немецкий дипломат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции в Киеве.

”Вы все знаете, что мы коллективно, как 28 стран, не очень впечатляем с военной точки зрения. Мы недостаточно денег тратим на это. Увеличим ли мы наши расходы на оборону? Наверное, нет! И это просто не сделают наши парламенты, и даже если вы это сделаете, некоторые наши страны... равно как и ваша - не могут использовать свою военную силу за рубежом”, - сказал Ишингер.

В связи с этим он предложил вспомнить, как европейские страны реагировали на событии в Афганистане.

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Вместе с тем дипломат считает, что все европейские страны должны объединиться и поделить имеющиеся военные ресурсы.

”Коллективно 28 стран Европейского Союза тратят (на оборону) только до 45% от того, что тратят Соединенные Штаты...”, - добавил Ишингер.

Он подчеркнул, что военная мощь ЕС на самом деле равна примерно 10% того, что могут дать США.

Таким образом дипломат подчеркнул, что в ЕС очень неэффективно используют средства на оборону.