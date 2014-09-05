Отец танкиста из РФ пожаловался журналистам, что его сына отправляют в Мариуполь

Танкиста-контрактника из РФ отправляют в Мариуполь. Не так давно этот военнослужащий уже "побывал" под Донецком.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев.

"Сейчас в редакцию позвонил мужчина. Говорит, что его сына, танкиста-контрактника, отправляют в Мариуполь. Тот позвонил домой и сказал, что не хочет снова туда. Снова, потому что он уже был в мясорубке под Донецком, и, в отличие от сослуживцев, смог вернуться в часть", - сообщил он.

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На вопрос отца "что делать", Варфоломеев подсказал ему контакты солдатских матерей.

"Но их совет: ехать на место "учений", обращаться в прокуратуру и добиваться расторжения контракта, кажется, напугал его ещё больше. И сколько сейчас в стране таких отцов?..", - добавил журналист.

Как ранее сообщал УНИАН, первый канал России признал, что российские солдаты воюют и гибнут в Украине.

Также российская газета "Псковская губерния" опубликовала расшифровки разговоров военнослужащих, где утверджается, что только за один день, 20 августа, в Украине погибло от 80 до 140 российских военнослужащих.