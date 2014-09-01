75 лет назад началась Вторая мировая война

Используя подавляющее превосходство в силах и средствах, нацистское командование смогло быстро добиться масштабных оперативных результатов. Несмотря на то что Франция, Великобритания и страны Британского содружества сразу же объявили войну Германии, они так и не оказали Польше эффективной и реальной помощи. Мужественное сопротивление польских воинов под Млавой, у Модлина и героическая двадцатидневная оборона Варшавы не смогли спасти Польшу от катастрофы.

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В это же войска РККА, почти не встречая сопротивления, с 17 по 29 сентября заняли районы Западной Белоруссии и Западной Украины. 28 сентября 1939 г. первая кампания Второй мировой войны была завершена. Польша перестала существовать.

В тот же день в Москве был заключен новый советско-германский договор "О дружбе и границе", закрепивший раздел Польши. Новые секретные договоренности давали СССР возможность "свободы действий" в создании "сферыбезопасности" у его западных границ, закрепляли присоединение западных областей Белоруссии и Украины, позволили Советскому Союзу заключить договоры "о взаимной помощи" 28 сентября 1939 г. с Эстонией, 5 октября - с Латвией, 10 октября - с Литвой.

По данным договорам СССР получил право размещения в республиках Прибалтики своих войск и создания на их территориях морских и воздушных баз. Сталин пошел на передачу в руки гестапо многих сотен немецких антифашистов, скрывавшихся в СССР от нацистов, а также произвел депортацию сотен тысяч поляков, как бывших военнослужащих, так игражданского населения.