Главы украинских разведок договорились помогать друг другу

Руководители Службы внешней разведки Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины договорились об углублении взаимодействия ведомств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы внешней разведки Украины, в Киеве в центральном офисе военной разведки состоялось совместное рабочее заседание руководства Службы внешней разведки Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. На нем обсужден ряд практических вопросов, связанных с двухсторонним сотрудничеством разведывательных органов и осуществлением совместных согласованных мероприятий, направленных в поддержку национальных интересов и государственной политики Украины в экономической, политической, военной, военно-технической, экологической и информационной сферах.

Во время заседания была выработана общая позиция, касающаяся разграничения полномочий, обмена информацией, решения кадровых вопросов и налаживания взаимодействия между разведывательными органами.

Достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе над разработкой эффективной модели сектора безопасности Украины, которая обеспечит выполнение задач по выявлению, предотвращению, локализации и нейтрализации новых и потенциальных угроз национальной безопасности Украины.

Председатель СВР Украины Николай МАЛОМУЖ и начальник ГУР Минбороны Виктор ГВОЗДЬ отметили, что проведенное заседание даст новый импульс двухсторонним отношениям и будет способствовать повышению эффективности работы разведывательных органов, а также выразили общее мнение, что в нынешних условиях плодотворное конструктивное сотрудничество и нахождение понимания в такой важной и чувствительной сфере деятельности соответствует государственным интересам.