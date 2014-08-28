Военный самолет РФ подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии - СМИ

Российский самолет снова подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии, сообщает новостная служба Yle.

Российский военный транспортный самолет находился в воздушном пространстве Финляндии в течение нескольких минут около полудня в районе Порвоо.

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Речь идет уже о третьем подобном инциденте за неделю. В предыдущий раз нарушение было зафиксировано финскими пограничниками в понедельник, а до этого – в субботу.

Россия последовательно опровергала данные о нарушении воздушного пространства соседней страны.