Военный самолет РФ подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии - СМИ
20:22, 28 августа 2014Мир
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Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии - в третий раз за неделю.
Самолет России нарушил воздушное пространство Финляндии / Yle Uutisgrafiikka
Российский самолет снова подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии, сообщает новостная служба Yle.
Российский военный транспортный самолет находился в воздушном пространстве Финляндии в течение нескольких минут около полудня в районе Порвоо.
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Речь идет уже о третьем подобном инциденте за неделю. В предыдущий раз нарушение было зафиксировано финскими пограничниками в понедельник, а до этого – в субботу.
Россия последовательно опровергала данные о нарушении воздушного пространства соседней страны.
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