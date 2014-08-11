Путину пророчат проблемы с рейтингом и полупустые магазины

Такой прогноз в эфире телеканала БТБ высказала представитель Гарвардского университета (США) Кароль Сайвец, пишет Gazeta.ua.

В частности, эксперт отметила, что в данное время Путин играет на патриотизме и национальной гордости граждан России, инициируя ограничения на импорт продуктов из западных стран.

"Из-за этого Путин рискует потерять свой рейтинг, если в супермаркетах на полках появятся пустоты. Вопрос в том, будет ли народ все это терпеть", - подчеркнула Сайвец.

По ее мнению, на данный момент президент РФ практически ничего не теряет, но через полгода ситуация может кардинально измениться не в его пользу.

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В то же время, эксперт отметила, что для того, чтобы возобновить торговые связи с Западом, России понадобится время.

"Возобновление торговых связей займет год. Мне кажется, самой большой проблемой для России является то, смогут ли россияне заменить привычные продукты из Западной Европы импортом из Турции, Азербайджана и Индии, где есть ресурсы и торговые связи можно наладить быстро", - подчеркнула Сайвец.

Она считает, что продукты из вышеуказанных стран не смогут полностью удовлетворить требования российского потребителя.