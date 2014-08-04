В России в силу вступил закон о сокрытии двойного гражданства

По словам источника, российский гражданин, который приобрел еще одно гражданство в другой стране, теперь обязан в течение двух месяцев со дня получения сообщить об этом ФМС, сообщает РИА Новости.

В случае нарушения закона гражданин будет обязан либо оплатить штраф в размере до 200 тыс. руб., либо пройти обязательные работы на срок до 400 часов.

Тем не менее, сама процедура уведомления государства о получении второго гражданства пока окончательно не определена. В настоящее время известно, что гражданин может не являться в отделение службы, а уведомить его по почте.

В Крыму, в котором существует неопределенность с украинским гражданством, закон вступит в силу 1 января 2016 года.

Ранее Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предлагает ввести уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства.