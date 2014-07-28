Сотни тысяч мусульман празднуют Ураза-Байрам на улицах Москвы
13:16, 28 июля 2014Мир
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Праздник окончания поста в священный месяц Рамадан - Ураза-байрам - в Москве 28 июля 2014 года празднуют в шести мечетях.
В Москве празднуют Ураза-Байрам / Илья Варламов, zyalt.livejournal.com
Ожидается, что общие молитвы в мечетях российской столицы посетят примерно 230 тысяч верующих, сообщает Фонтанка.ру.
Читайте такжеМечеть в Симферополе забросали «коктейлями Молотова» и нанесли фашистскую свастикуВ Подмосковье расположены еще 29 площадок для праздничного моления, призванные разгрузить московские мечети. Они расположены в Балашихе, Звенигороде, Наро-Фоминске, Одинцове, Воскресенске, Домодедове, Можайске и других городах.
Также сегодня в России празднуют годовщину крещения Руси.
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