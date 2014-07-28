Сотни тысяч мусульман празднуют Ураза-Байрам на улицах Москвы

Ожидается, что общие молитвы в мечетях российской столицы посетят примерно 230 тысяч верующих, сообщает Фонтанка.ру.

Читайте такжеМечеть в Симферополе забросали «коктейлями Молотова» и нанесли фашистскую свастикуВ Подмосковье расположены еще 29 площадок для праздничного моления, призванные разгрузить московские мечети. Они расположены в Балашихе, Звенигороде, Наро-Фоминске, Одинцове, Воскресенске, Домодедове, Можайске и других городах.

Также сегодня в России празднуют годовщину крещения Руси.