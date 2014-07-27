Израиль продолжает перемирие в Газе

Военно-политический кабинет Израиля по просьбе ООН продлил до конца воскресенья «гуманитарную паузу», начавшуюся с утра субботы. Группировки сектора Газа во главе с ХАМАС не дали согласия на пролонгацию затишья, потребовав вывода израильских войск с территории анклава, сообщила РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

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«Гуманитарное окно все еще продолжается», - сказала собеседница агентства.

При этом за ночь военные насчитали три ракеты, которые были выпущены из сектора Газа. Армия также сообщила о гибели 27-летнего старшины запаса, который накануне вечером – уже в период односторонне продленного перемирия – попал под минометный обстрел на границе анклава.

Он стал 43-м военнослужащим, убитым за 20 дней операции против боевиков. От ракет и мин на израильской стороне за время кампании также погибли трое мирных жителей, включая сельскохозяйственного рабочего из Таиланда. С палестинской стороны число погибших превысило тысячу человек, резко увеличившись после того, как «гуманитарное перемирие» позволило бригадам спасателей и медиков добраться до районов, где шли наиболее жестокие бои.