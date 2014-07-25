Бывший президент Киргизии заочно приговорен к пожизненному заключению

Курманбек Бакиев признан виновным в соучастии в организации массового убийства 7 апреля 2010 года. По аналогичному обвинению к такому же сроку в ноябре 2013 года был приговорен младший брат бывшего президента, бывший начальник Службы госохраны Жаныбек Бакиев. По словам судьи, оба брата Бакиевы признаны виновными в покушении на убийство и превышении должностных полномочий, передает ИТАР-ТАСС.

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Суд лишил их права занимать государственные должности в течение трех лет.

Кроме того, заочно к пожизненному заключению с конфискацией имущества за соучастие в организации убийства приговорен и бывший премьер-министр страны Данияр Усенов.

Напомним, в апреле 2010 года несколько тысяч сторонников киргизской оппозиции вышли на митинг на центральную площадь Бишкека. Часть из них попыталась прорваться на территорию здания Дома правительства. Охранявшие его военнослужащие открыли огонь по митингующим, в результате 77 человек были убиты и 360 получили ранения.