В Иране восьмерых людей осудили на сроки от 11 до 21 года за посты в Facebook

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на официальное агентство страны ИРНА, они были осуждены «за действия, направленные против национальной безопасности, антигосударственную пропаганду и оскорбление религиозных ценностей и иранских лидеров».

В Иране установлена система фильтрации социальных сетей, в том числе Twitter и Facebook, а также сайтов, которые считаются антиисламскими или наносят ущерб режиму.

Читайте такжеГосдума РФ приняла закон, по которому можно запретить почти все в интернетеПрезидент Ирана Хасан Ругани обещал больше толерантности в социальных и культурных областях, а также в вопросах медиа. Эти обещания помогли ему одержать победу над консерваторами на прошлогодних выборах. Однако таким реформам противостоят традиционалисты и ультра-консерваторы, под контролем которых находятся государственные учреждения и другие важные институты, в том числе судебная система.