Президентом Европарламента избран социал-демократ Мартин Шульц

Его кандидатуру на первой сессии ЕП в Страсбурге поддержали 409 депутатов.

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Голосование носило формальной характер, так как ранее крупнейшие фракции ЕП - Европейская народная партия (ЕНП), социалисты и либералы - договорились о создании парламентской коалиции. ЕНП и либералы не стали выдвигать своих кандидатов на пост председателя. Этим трем политическим группам принадлежит абсолютное большинство голосов - 412 из 751.

Сразу после избрания Мартин Шульц занял кресло президента ЕП в президиуме. Пока он шел к нему, депутаты сопровождали его аплодисментами.

Таким образом, Мартин Шульц будет возглавлять ЕП в течение следующих 2,5 лет.

Напомним, 18 июня президент ЕП Мартин Шульц подал в отставку. Причиной отставки стало избрание политика главой группы социалистов и демократов в Европарламенте.