Мартин Шульц возглавил группу социалистов Европарламента

Как передает собственный корреспондент УНИАН, решение об избрании Мартина Шульца лидером политической группы было принято сегодня в Брюсселе. После этого было принято решение, что временно Европарламент возглавит первый вице-президент Джанни Питтелла.

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Выборы нового президента Европарламента состоятся 1 июля в Страсбурге во время инаугурационной сессии нового состава парламента.

Напомним, выборы в Европарламент состоялись в конце мая.

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Мартин Шульц известен своей активной позицией по Украине. Именно он инициировал создание миссии наблюдателей Европарламента в составе бывшего президента Польши Александра Квасьневского и бывшего президента Европарламента Пэта Кокса, в частности по делу Юлии Тимошенко.