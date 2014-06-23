Великобритания вдвое сокращает расходы на борьбу с терроризмом

В связи с ухудшением ситуации в Ираке и Сирии, в них могут активизироваться экстремистские группировки, в рядах которых состоят 500 британцев и 3 тыс. граждан стран Евросоюза, передает Росбалт со ссылкой на Financial Times.

Высокопоставленный представитель полиции заявила, что Великобритания будет опасаться, что эти британцы вернутся в страну для совершения терактов. Но не смотря на это, МИД Британии принял решение сократить бюджет на борьбу с терроризмом с $51, до $26 млн. Также планируется на треть сократить штат подразделения, чтобы уменьшить бюджет министерства на $170 млн.

В МИДе заявили, что противодействие терроризму остается его самой большой программой, поскольку проблема остается в числе приоритетных.