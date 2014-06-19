Британия готова поддерживать развитие эффективных вооруженных сил Украины

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Саймон Смит в "Твиттере".

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"Великобритания охотно будет сотрудничать с Украиной, чтобы поддержать развитие современных, эффективных вооруженных сил ради независимой и сильной Украины", - написал он.