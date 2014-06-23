Медведев запретил въезд в РФ по паспорту гражданина Таджикистана
07:40, 23 июня 2014Мир
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее въезд в страну по паспорту гражданина Республики Таджикистан.
REUTERS
Соответствующий документ размещен в понедельник, 23 июня, на сайте правительства РФ, сообщает Лента.ру.
Постановление от 17 июня 2014 года определяет, что граждане Таджикистана будут въезжать в Россию и выезжать из нее только по заграничным, служебным, дипломатическим паспортам, паспорту моряка и свидетельству на возвращение в Республику Таджикистан.
Раньше пребывание на территории РФ приезжие из Таджикистана могли осуществлять на основании паспорта своей страны или свидетельства о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет).
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