В Нью-Йорке для незрячих создали возможность кататься на велосипедах

"Каждую субботу мы устраиваем в Центральном парке велопрогулки для людей со слабым зрением", - рассказала одна из создателей "В тандеме" Айеша Макгован.

Работает организация на добровольных началах, помогать незрячим может любой желающий. По словам Макгован, велопутешествия пользуются большой популярностью и в ближайшее время "В тандеме" планирует начать проводить также ночные экскурсии.

"Это прекрасная идея! Теперь у меня появилась возможность не только кататься на велосипеде, но и разговаривать в это время с интересными людьми", - рассказал незрячий мужчина, добавив, что старается не пропускать ни одной велопрогулки в Центральном парке.

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Велосипед-тандем - это двухколесная конструкция с двумя сиденьями, двумя парами педалей и одним рулем. Сидящий спереди держит руль и управляет велосипедом. Заднее сиденье в данном случае предназначено для слабовидящего или слепого человека. Он крутит вторую пару педалей, добавляя велосипеду скорости.

Тот, кто сидит спереди, также описывает все интересное, что встречается на пути.