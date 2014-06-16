РФ обсудит с Францией покупку "Мистралей" на выставке Eurosatory

Об этом в преддверии Eurosatory ИТАР-ТАСС сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин.

"Конечно же, мы планируем обсуждать и эту тему, но здесь у нас пока все в рамках известных контрактных обязательств. Все идет по плану", - сказал он.

Французское руководство со своей стороны заявляет о намерении выполнить договоренности о поставке России "Мистралей", хотя во многих странах мира активисты и политики высказались против продажи РФ кораблей в свете оккупации Россией Крыма.

Первый их двух вертолетоносцев - "Владивосток" - должен прийти из Сен-Назера в Санкт-Петербург в декабре текущего года. После оснащения российским вооружением и сдачи экипажем курсовых задач корабль, по плану, во второй половине 2015 года корабль совершит переход на Тихоокеанский флот. Второй вертолетоносец - "Севастополь" - по контракту должен прибыть в Петербург из Франции в ноябре 2015 года. Ему также предстоит пройти все указанные процедуры и, согласно плану, прийти на Дальний Восток во второй половине 2016 года.

Контракт стоимостью 1,12 млрд евро на строительство вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года в Санкт-Петербурге. Он предусматривает строительство двух первых кораблей на верфи STX во французском Сен-Назере.

Справка. Eurosatory будет посвящена в том числе средствам ПВО, стрелковому вооружению и средствам ближнего боя: экипировка, автомобильная, бронетанковая техника, легкобронированная техника, беспилотные летательные аппараты.