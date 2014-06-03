Обама прибыл в Польшу с двухдневным визитом

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, американский президент начал свой визит со встречи с польскими и американскими пилотами военных самолетов F16 на столичном аэродроме "Окенче" совместно с Президентом Польши Брониславом Коморовским, который встретил его в аэропорту.

Согласно программе визита, после этого Обама планирует провести переговоры с Коморовским, главой правительства Дональдом Туском и встретится с президентами государств Центральной и Восточной Европы, которые также прибыли в Польшу для участия в упомянутых торжествах.

Читайте такжеДжемилев и Обама обсудят ситуацию в оккупированном КрымуОбама не будет принимать участия в церемонии награждения лидера крымских татар Мустафы Джемилева "Наградой солидарности", которую Польша основала по случаю 25 годовщины свержения коммунистического режима. На этом мероприятии его будет представлять государственный секретарь США Джон Керри.

Вечером планируется торжественный ужин с участием американского Президента.

Читайте такжеСМИ: Олланд пригласил Порошенко на празднование 70-летия высадки союзников в НормандииЗавтра, 4 июня, Обама примет участие в основных мероприятиях по случаю "25 годовщины Свободной Польши", началом которой стали собственно выборы 4 июня 1989 года.

Польша станет первой страной, которую посетит Обама в рамках своего европейского турне, в рамках которого запланированы также визиты в Бельгию для участия в Саммите Большой Семерки и Франции - для празднования 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

Как сообщал УНИАН, среди участников этих торжественных мероприятий будет победитель президентских выборов Петр Порошенко, который во время своего визита в Польшу встретится, в частности, с Президентом США Бараком Обамой.

Советник Коморовского Роман Кужняр сказал УНИАН, что тема Украины будет одной из важнейших во время разговоров Президента Польши с Бараком Обамой и другими лидерами, которые прибыли на упомянутые торжества.