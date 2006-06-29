Россия не смогла договориться с Туркменбаши

"Газпром" не смог договориться с Туркменией о поставках газа в 2007 году и дополнительных закупках во втором полугодии текущего года. На встрече председателя правления российской компании Алексея Миллера и президента Туркмении Сапармурата Ниязова туркменская сторона вновь предложила закупать газ по 100 долларов за тысячу кубометров, передает пресс-служба "Газпрома".

Российская компания не согласилась на такие условия, в связи с чем переговоры по этому вопросу были прерваны. В настоящее время между "Газпромом" и Туркменией действует контракт на закупку 30 миллиардов кубометров газа по 65 долларов за тысячу кубометров. Также между сторонами действует соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. Оно было подписано в апреле 2003 года.

Лента.ру