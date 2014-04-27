Премьер-министр Южной Кореи подал в отставку из-за аварии парома

Премьер-министр Южной Кореи Чон Хон Вон подал в отставку из-за критики его действий после аварии парома "Севол" с 477 людьми на борту. Как известно, в настоящее время количество жертв трагедии составляет 187 человек, а судьба еще 115 остается неизвестной. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на CNN.

"Во время спасательных работ правительство неадекватно отреагировало и разочаровало общественность. Мне следует взять ответственность за все, как премьер-министру, но правительство не может сделать больше. Поэтому я подаю в отставку", - сказал он.

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Напомним, 16 апреля возле юго-западного побережья Южной Кореи потерпел крушение пассажирский паром "Севол". Аварию парома СМИ называют крупнейшей катастрофой для современной Южной Кореи в мирное время