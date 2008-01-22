Пинчук: мировая филантропия наработала огромный опыт

Фонд Виктора ПИНЧУКА в рамках Всемирного экономического форума в Давосе проведет круглый стол по вопросам благотворительности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, целью круглого стола является развитие благотворительных проектов в Украине. Это первое тематическое мероприятие по филантропии, которое Украина проведет в Давосе.

«Благотворительность может и должна стать одним из ключевых факторов социального прогресса в Украине», - подчеркнул основатель Фонда, украинский бизнесмен и меценат В.ПИНЧУК. По его словам, это возможно лишь при условии вовлечения в эту деятельность максимально широкого круга благотворителей, а также – внедрении системного и профессионального подхода к благотворительным проектам, который обеспечивал бы достижение реальных и значимых результатов для всего общества, всей страны. «Ведущие филантропические организации мира в течение последних десяти лет наработали огромный опыт применения такого подхода, и круглый стол в Давосе задумывался как точка приобщения к этому опыту, к лучшим мировым практикам и глобальным стратегиям благотворительности. Именно поэтому мы пригласили и ожидаем участия активистов украинской благотворительности, бизнесменов и общественных деятелей. Мы рассчитываем на то, что лучшим результатом мероприятия будут новые благотворители и новые социальные проекты в Украине», отметил В.ПИНЧУК.

В качестве ключевых спикеров на круглом столе выступят основатель Фонда «Открытое общество» Джордж СОРОС, главный редактор журнала The Economist Мэтью БИШОП, президент Global Health Program Фонда Билла и Мелинды Гейтс Тадатака ЯМАДА, председатель правления Фонда «Украина 3000» Катерина ЮЩЕНКО и другие.

Основными темами круглого стола станут проблемы достижения долгосрочного эффекта благотворительной деятельности, оценки ее результатов, взаимоотношения между благотворительными организациями и властями, а также развитие благотворительности в регионах с «восходящей экономикой» - в том числе, Центральной и Восточной Европе.

Также в дни Всемирного экономического форума в Давосе инвестиционно-консалтинговая компания EastOne и Фонд Виктора Пинчука в четвертый раз проведут традиционную украинскую ланч-конференцию. Тема конференции в 2008 году - «Украина. Что дальше?».