Неизвестные ограбили членов президиума Сейма Латвии
08:19, 04 апреля 2014Мир
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Неизвестные злоумышленники ограбили членов президиума Сейма Латвии во время пленарного заседания, сообщили в пятницу в пресс-службе парламента.
Здание Сейма Латвии / citariga.lv
Инцидент произошел в четверг во время пленарного заседания парламента. Неизвестные злоумышленники пробрались в зал и похитили портативные компьютеры вице-спикеров Сейма - Андрея Клементьева и Дзинтарса Расначса, а также депутата Яниса Вуцанса, сообщает РИА Новости.
Попасть в Сейм Латвии можно только по специальному пропуску.
По данному факту полиция начала уголовный процесс, начат поиск виновных.
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