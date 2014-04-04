Неизвестные ограбили членов президиума Сейма Латвии

Инцидент произошел в четверг во время пленарного заседания парламента. Неизвестные злоумышленники пробрались в зал и похитили портативные компьютеры вице-спикеров Сейма - Андрея Клементьева и Дзинтарса Расначса, а также депутата Яниса Вуцанса, сообщает РИА Новости.

Попасть в Сейм Латвии можно только по специальному пропуску.

По данному факту полиция начала уголовный процесс, начат поиск виновных.