Литва и Латвия составили свой "черный" список украинских экс-чиновников

Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Список включает в себя 18 человек, подозреваемых в нарушении прав человека, применение насилия и чрезмерной силы против мирных демонстрантов. Это не окончательный список, он будет дополняться после получения новых данных, отмечает МИД Литвы.

Также решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича Виктору Януковичу и нескольким украинским чиновникам запрещен въезд в страну. Соответствующее сообщение размещено на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

В список, в частности, включены экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-премьер Николай Азаров. Все 18 фамилии указаны в сообщении.

Читайте такжеЕС согласовал имена 18 граждан Украины, активы которых будут заморожены

Как сообщал УНИАН, 28 февраля власти Швейцарии заморозили банковские счета бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников, в том числе и Николая Азарова, который ранее занимал должность премьер-министра и экс-главы администрации президента Андрея Клюева. Всего в списке фигурируют 20 человек.

Также активы 18 граждан Украины, причастных к насилию в Киеве, по требованию украинского правительства заморозила Австрия. Министерство иностранных дел объявило, что замораживает активы 18 граждан Украины по подозрению в нарушении прав человека и коррупции. Имена этих лиц министерство не разглашает.