Чешские ученые пригласили на работу "неугодного" профессора из России

В заявлении университета говорится, что «известный российский историк и политолог Андрей Зубов будет работать на факультете социальных студий на должности профессора».

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявила по этому поводу представитель университета в Брно Тереза Фойтова, чешские ученые знают из собственного исторического опыта, «когда педагоги преследовались за свое критическое отношение к государству. Их карьеры были уничтожены, вот почему мы к этому такие чувствительные».

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Фойтова отметила также, что этим предложением чешские ученые выразили солидарность российскому ученому, поскольку считают, «что если критика является демократической и строится на уважении свобод, тогда никто не должен был бы терять работу только потому, что критикует государство».

Российский ученый Зубов принял приглашение посетить университет в Брно. Его приезд в Чехию, как отметила пресс-секретарь университета, ожидается на следующей неделе.

Как сообщалось, известный российский ученый Андрей Зубов 24 марта был уволен из Московского государственного института международных отношений за его критическое заявление по аннексии Крыма, в частности, по ее сравнению с гитлеровским аншлюсом Австрии.