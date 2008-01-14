Украинцы смогут ездить в Израиль без виз

Визовый режим между Украиной и Израилем может быть отменен уже в течение этого года. О намерении инициировать переговоры с Киевом по визовому вопросу заявил министр туризма Израиля Ицхак Ааронович.

С целью обеспечить оптимальный доступ граждан стран Восточной Европы к туристическим объектам Израиля правительство в Иерусалиме начало работу над отменой визового режима. Уже разработаны и согласованы соответствующие проекты двусторонних соглашений с Россией и Румынией. Теперь, говорит министр Ааронович, наступила очередь Украины. Как сообщила "Немецкой волне" официальный представитель Минтуризма Израиля Шира Каве, переговоры с Киевом израильская сторона надеется начать уже на протяжении следующих месяцев, сразу, как вступит аналогичное соглашение с Россией. Каве прогнозирует, что новый переговорный процесс будет ускоренным, ввиду позитивного примера переговоров с Москвой и всех предшествующих контактов с Киевом, указывающих на взаимную заинтересованность сторон в оптимизации визового режима.

На протяжении 2007 года Израиль посетили 70 тысяч украинских туристов - почти в 2,5 раза больше, чем в позапрошлом. Параллельно увеличивается и заинтересованность Украиной в посещениях израильских туристов.

Как сообщал УНИАН , 14 ноября 2007 года в ходе государственного визита в Израиль Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Государства Израиль Ципи ЛИВНИ. Во время встречи стороны обсудили вопрос оптимизации визового режима между Украиной и Израилем. Также речь шла о создании между Украиной и Израилем зоны свободной торговли и сроках вступления Украины во Всемирную торговую организацию.