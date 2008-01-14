600 человек погибли в беспорядках в Кении
08:16, 14 января 2008Мир
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Жертв может быть больше
Количество жертв беспорядков, начавшихся в Кении около двух недель назад после проведения выборов президента страны, составляет около 600 человек. «Их может быть больше, особенно если будут новые проблемы, но 600 – это самое точное число на данный момент», - сказал представитель гуманитарной организации Catholic Relief Service Кен Маклин.
В свою очередь, местное отделение Красного креста сообщает, что по их данным на пятницу, жертвами беспорядков стали 575 человек, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
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