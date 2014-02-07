CNN извинилась за брестский монумент в списке самых уродливых памятников

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте телеканала в виде поправки к первоначальному материал, пишет Лента.ру.

«Мы осознали, что упоминание в нашем списке Брестской крепости оскорбило жителей Белоруссии», — говорится в заявлении. Редакция подчеркнула, что список лишь преследовал цель в шутливой форме познакомить читателей с памятниками со всего мира.

Читайте такжеCNN внесла памятник Брестской крепости в список самых уродливых в мире - белорусы возмущены

В заявлении CNN отмечается важность монумента для множества людей, помнящих жертвы защитников крепости. В то же время, убирать памятник из списка самых некрасивых сооружений мира редакция не стала.

Рейтинг самых уродливых памятников мира появился на сайте CNN 24 января. Помимо «Мужества», в него вошли монумент основания Трудовой партии Северной Кореи, скульптура Папы Иоанна Павла II в Риме, а также скульптура Мартина Лютера Кинга в Толедо.

Список вызвал возмущение у администрации мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», которая назвала его «кощунственным». Позже с критикой CNN выступили депутаты российской Госдумы, которые потребовали от канала официальных извинений.