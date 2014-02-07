Берлускони хочет стать евродепутатом

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление его коллеги по партии Forza Italia Ренато Брунетты.

Ранее Берлускони был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и исключен из итальянского Сената. Ему было запрещено занимать государственные должности в стране в ближайшие 6 лет. В апреле суд решит, какую меру пресечения избрать для него — домашний арест или общественные работы.

На вопрос о том, как бывший премьер собирается строить свою избирательную кампанию в таких обстоятельствах, Брунетта, возглавляющий парламентское представительство Forza Italia, сказал, что многие итальянцы рассматривают обвинительный приговор как следствие политического преследования и воспринимают Берлускони как жертву.

"В мае мы проведем атаку на германизацию Европы", — заявил Брунетта. Политик подверг критике "кальвинистскую ментальность" канцлера Германии Ангелы Меркель, считающей, что "если у вас (в южной Европе) кризис, то это ваша ответственность". Он обвинил Германию в поддержании высокого профицита внешнеторгового баланса, что, по его мнению, служит для обогащения Северной Европы в ущерб Южной.

Аналитики считают, что выборы в Европарламент с участием Берлускони могут стать репетицией грядущих парламентских выборов в Италии. По данным недавнего опроса, за правоцентристкую коалицию, в которую входит Forza Italia, готовы отдать свои голоса 37,9 процента итальянцев.

По материалам Вести.ру